Шевченковский суд изменит адрес домашнего ареста Стерненко, фото — ФБ Стерненко

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Ракурс

Дело Сергея Стерненко сегодня получило новый поворот. Прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста экс-лидера одесского «Правого сектора». Дело будет рассматриваться с 10.00.

Как рассказал в соцсетях Стерненко, это означает, что мера пресечения не изменится. Поздно вечером 15 июня Шевченковский райсуд Киева принял решение применить к активисту, которого в Офисе генпрокурора подозревают в умышленном убийстве, домашний арест по адресу в Одессе (Приморская, 37).

Но это только место регистрации Стерненко, где когда-то была прописана его семья. Сейчас же по этому адресу находится территория воинской части. Сегодня в суде хотят исправить адрес на киевский, где фактически проживает Стерненко, чтобы у него была возможность выполнить меру пресечения.

Вчера вечером председатель Шевченковского суда пообещал пересмотреть судебное решение, поскольку «решение невозможно выполнить». Он лично прибыл в суд после того, как сторонники Стерненко продолжили акции протеста в центре Киева, и пообещал пересмотреть решение под видеозапись.

Стерненко пообещал подавать апелляцию в любом случае и требовать отмены меры пресечения.

Акции протеста в ночь с 15 на 16 июня прошли под домом президента Владимира Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Стерненко вчера призвал участников акции прийти под здание суда и 16 июня.