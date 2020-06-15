Митинг под Шевченковским райсудом. Фото: Ярема Дух в Фейсбук

https://racurs.ua/n139765-delo-sternenko-aktivisty-jgut-fayery-i-blokiruut-zdanie-suda-translyaciya.html

Ракурс

Шевченковский районный суд блокируют сторонники активиста Сергея Стерненко, которого сегодня Фемида отправила под домашний арест.

Митингующие жгут файеры и блокируют здание суда. Сам Стерненко вышел из здания суда и порвал решения. Подозреваемый в умышленном убийстве заявил, что судья просто подписался под решением генерального прокурора. Трансляцию с места происшествия проводят СМИ.

Абсурда нет предела. Мое место прописки в Одессе-военный объект, режимный, куда меня не пустят. Там находятся пограничники. С правовой точки это означает: Если я не выполню это судебное решение, то прокурор придет и скажет, что Степаненко не исполнил решение суда. А следующее-арест. Знаете, что я на это скажу? Я реально не знаю, что мне сейчас делать. Не расходитесь, пожалуйста, пока. Я скоро вернусь и предложу, какие предложения, — заявил Стерненко.

Его сторонники заявили, что дают судьям время для изменения адреса места нахождения на домашнем аресте. Угрожают, что иначе они заблокируют оба входа в суд, войдут внутрь и там закроются.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева сегодня избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.