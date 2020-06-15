Мітинг під Шевченківським райсудом. Фото: Ярема Дух у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n139765-sprava-sternenka-aktyvisty-palyat-faiery-ta-blokuut-budivlu-sudu-translyaciya.html

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Шевченківський районний суд блокують прихильники активіста Сергія Стерненка, якого сьогодні Феміда відправила під домашній арешт.

Мітингувальники палять фаєри та блокують будівлю суду. Сам Стерненко вийшов із будівлі суду і порвав рішення. Підозрюваний в умисному вбивстві заявив, що суддя просто підписався під рішенням генерального прокурора. Трансляцію з місця події проводять ЗМІ.

Абсурду немає меж. Моє місце прописки в Одесі-військовий об'єкт, режимний, куди мене не пустять. Там знаходяться прикордонники. З правової точки це означає: Якщо я не виконаю це судове рішення, то прокурор прийде і скаже, що Степаненко не виконав рішення суду. А наступне-арешт. Знаєте, що я на це скажу? Я реально не знаю, що мені зараз робити. Не розходьтеся, будь ласка, поки. Я скоро повернуся і запропоную, які пропозиції, — заявив Стерненко.

Його прихильники заявили, що дають суддям час для зміни адреси місця перебування на домашньому арешті. Погрожують, що інакше вони заблокують обидва входи до суду, увійдуть всередину і там забарикадуються.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні обрав активісту Сергію Стерненку запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.