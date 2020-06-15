Активіст Сергій Стерненко. Фото: expres.online

https://racurs.ua/ua/n139764-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-sternenku-dokument.html

Ракурс

Сергію Стерненку, екс-керівнику одеського осередку «Правого сектору», 15 червня обрали запобіжний захід.

Шевченківський районний суд Києва обрав активісту запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб. Трансляцію судового засідання проводили українські ЗМІ.

Цілодобовий домашній арешт… Але за адресою прописки — у військовій частині, куди мене навіть не пустять. Хоча вони знають, що я мешкаю в Києві! Цю ухвалу неможливо виконати. Потім прокурори будуть казати що я не виконую умови домашнього арешту та проситимуть вже тримання під вартою. Сказати, що це цирк, то не сказати нічого, — прокоментував активіст рішення суду в Telegram.

Підтримка Стерненка, яка мітингувала сьогодні під приміщенням райсуду, зустріла таке рішення суду вигуками: «ганьба», «банду геть» та «революція». Також нецензурна лайка лунала на адресу судді.

Як відомо, суд у справі Стерненка почався 12 червня і тривав до опівночі, адвокати заявляли про відвід судді та прокурорів. Згодом Феміда оголосила перерву до ранку 15 червня. Сьогодні засідання поновилося, а поблизу Шевченківського суду сталися сутички з правоохоронцями та активістами.

Служба безпеки України підозрює Стерненка у в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї. У 2018 році в Одесі на активіста напали, але той зумів відбитися. Після цього Стерненко наздогнав одного з нападників і смертельно поранив ножем.

Нагадаємо, сьогодні під час сутички під Шевченківським судом поліцейські затримали сімох осіб. Під час зіткнень силовики застосували силу до одного з чоловіків. Про побиття заявляє і нардеп Роман Лозинський від партії «Голос».