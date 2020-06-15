Активист Сергей Стерненко. Фото: expres.online

https://racurs.ua/n139764-sud-izbral-meru-presecheniya-sternenko-dokument.html

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Сергею Стерненко, экс-руководителю одесской ячейки «Правого сектора», 15 июня избрали меру пресечения.

Шевченковский районный суд Киева избрал активисту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. Трансляцию судебного заседания проводили украинские СМИ.

Круглосуточный домашний арест… Но по адресу прописки — в воинской части, куда меня даже не пустят. Хотя они знают, что я живу в Киеве! Это определение невозможно выполнить. Затем прокуроры будут говорить, что я не выполняю условия домашнего ареста и будут просить уже содержание под стражей. Сказать, что это цирк, то не сказать ничего, — прокомментировал активист решения суда в Telegram.

Поддержка Стерненко, которая митинговала сегодня под зданием райсуда, встретила такое решение суда криками: «ганьба», «банду геть» и «революция». Также нецензурная брань звучала в адрес судьи.

Как известно, суд по делу Стерненко начался 12 июня и продолжался до полуночи, адвокаты заявляли об отводе судьи и прокуроров. Впоследствии Фемида объявила перерыв до утра 15 июня. Сегодня заседание возобновилось, а вблизи Шевченковского суда произошли столкновения с правоохранителями и активистами.

Служба безопасности Украины подозревает Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В 2018 году в Одессе на активиста напали, но тот сумел отбиться. После этого Стерненко догнал одного из нападавших и смертельно ранил ножом.

Напомним, сегодня во время столкновения под Шевченковским судом полицейские задержали семь человек. Во время столкновений силовики применили силу к одному из мужчин. Об избиении заявляет и нардеп Роман Лозинский от партии «Голос».