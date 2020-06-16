Освітян перевірять на коронавірус. Фото: Львівська міськрада

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У Львові проведуть ІФА-тестування усіх працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Тестувати освітян на COVID-19 почнуть вже з 17 червня. Для учасників ЗНО у всіх місцях проведення оцінювання облаштують максимально безпечні умови. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як відомо, у 2020 році тестування проводитимуть за особливих умов. У кожному закладі під час проведення тестування чергуватиме медпрацівник. Усі учасники тестування повинні постійно використовувати маски і за потреби змінювати їх, проводити дезінфекцію рук.

Усі пункти проведення ЗНО будуть забезпечені необхідними засобами дезінфекції, особистої гігієни, контейнерами для використаних масок і рукавичок та безконтактними термометрами. В аудиторіях проводитимуть дезінфекцію та провітрюватимуть їх.

Усі учасники тестування при вході пройдуть термометрію, батьків та сторонніх осіб в приміщення не впускатимуть. Розсаджуватимуть учасників на відстані не щонайменше 1,2 м один від одного.

Нагадаємо, тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не збираються скасовувати попри епідемію коронавірусу.