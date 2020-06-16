Педагогов проверят на коронавирус. Фото: Львовский горсовет

https://racurs.ua/n139778-vo-lvove-na-covid-19-protestuut-vseh-pedagogov-kotoryh-privlekut-k-provedeniu-vno.html

Ракурс

Во Львове проведут ИФА-тестирование всех работников образования, которые будут задействованы во время проведения внешнего независимого оценивания.

Тестировать педагогов на COVID-19 начнут уже с 17 июня. Для участников ВНО во всех местах проведения оценки обустроят максимально безопасные условия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как известно, в 2020 году тестирование будут проводить в особых условиях. В каждом заведении во время проведения тестирования будет дежурить медработник. Все участники тестирования должны постоянно использовать маски и при необходимости менять их, проводить дезинфекцию рук.

Все пункты проведения ВНО будут обеспечены необходимыми средствами дезинфекции, личной гигиены, контейнерами для использованных масок и перчаток и бесконтактными термометрами. В аудиториях будут проводить дезинфекцию и проветривать их.

Все участники тестирования при входе пройдут термометрию, родителей и посторонних лиц в помещение не будут впускать. Участников рассадят на расстоянии не менее 1,2 м друг от друга.

Напомним, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что внешнее независимое оценивание в Украине не собираются отменять несмотря на эпидемию коронавируса.