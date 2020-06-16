Юлия Тимошенко вступилась за Стерненко и напомнила Порошенко о преследовании Саакашвили

https://racurs.ua/n139779-timoshenko-o-dele-sternenko-i-cinizme.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», сегодня во время выступления в Верховной Раде выразила поддержку Сергею Стерненко. Напомним, вчера состоялся суд об избрании активисту меры пресечения.

Хотим четко и ясно заявить позицию нашей команды фракция «Батькивщина» в поддержку Сергею Стерненко. Я считаю, что террор против патриотов недопустим. Все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины. Но, в то же время, я хочу высказаться против цинизма, который сегодня царит с лозунгами о политических репрессиях, — заявила Тимошенко за трибуной Рады.

Нардеп напомнила экс-президенту Петру Порошенко о преследовании Михаила Саакашвили и Савика Шустера.

Мы забыли с вами, как выбрасывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из Украины? Мы забыли, как его унижали, человека, который защищал Украину всегда? Мы забыли, как открывались десятки дел против журналистов и как выбрасывали Савика Шустера из страны?, — заявила лидер БЮТ.

По ее словам, «Батькивщина» не забудет, как власть Порошенко возбуждала дела и проводила обыски у глав областных партийных организаций.

Напомним, 15 июня Шевченковский районный суд Киева избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. У здания суда происходили столкновения с полицейскими, которые применили силу к лежащему активисту.

Служба безопасности Украины подозревает Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В 2018 году в Одессе на активиста напали, но тот сумел отбиться. Стерненко смертельно ранил ножом одного из злоумышленников. Он отвергает обвинения СБУ и настаивает на самообороне.