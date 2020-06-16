Визначаться в останній момент: в МОЗ розповіли, коли повідомлять про долю ЗНО, фото — ДТ

https://racurs.ua/ua/n139781-vyznachatsya-v-ostanniy-moment-v-moz-rozpovily-koly-povidomlyat-pro-dolu-zno.html

Ракурс

ЗНО 2020 все ще перебуває в підвішеному стані. В Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) обіцяли визначитися з дозволом щодо проведення тестування за п’ять днів до його початку.

МОЗ 19−20 червня оприлюднить інформацію, враховуючи ситуацію з коронавірусом. Про це заявив на брифінгу в Києві профільний міністр Максим Степанов.

Медики, ухвалюючи рішення, зважатимуть на декілька критеріїв. Станом на сьогодні вони дозволяють провести ЗНО, — заявив міністр.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році має розпочатися з 25 червня і тривати до 17 липня. Учора в Міносвіти і науки заявили, що готові провести основну сесію тестування безпечно, а скасування ЗНО ставить під загрозу вступну кампанію-2020.

Минулого тижня уряд скасував проведення пробного ЗНО в аудиторіях, водночас під час тестування онлайн виникали проблеми із завантаженням сайту.

«Ракурс» повідомляв, що у Львові проведуть ІФА-тестування усіх працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тестувати освітян на COVID-19 почнуть вже з 17 червня.

Нагадаємо, ЗНО 2020 проводитимуть за особливих умов. У кожному закладі під час проведення тестування чергуватиме медпрацівник. Усі учасники тестування повинні постійно використовувати маски і за потреби змінювати їх, проводити дезінфекцію рук.

У партії влади «Слуга народу» обговорюють ймовірність скасування ЗНО 2020 для випускників, які не мають наміру цього року вступати до закладів вищої освіти.

Проведення ЗНО 2020 стане ключовою темою обговорення під час години запитань до уряду цього тижня.