ЗНО 2020: в УЦОЯО розповіли, чи може основна сесія відбутися в онлайн-форматі

ЗНО 2020 заплановане на період з 25 червня 17 липня

https://racurs.ua/ua/n139824-zno-2020-v-ucoyao-rozpovily-chy-moje-osnovna-sesiya-vidbutysya-v-onlayn-formati.html

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ЗНО 2020 року передбачає проведення основної сесії тестування в період з 25 червня 17 липня.

Провести її в онлайн-режимі неможливо. Про це заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявила в коментарі агентству «Укрінформ».

За її словами, вже проведення в режимі онлайн пробного тестування супроводжувалося величезними проблемами з роботою серверів.

Більше того, ми говоримо про захищеність персональних даних при певних онлайн-операціях, результатів тестування і про те, чи витримає зовнішнє втручання наша система. Тому наразі ніякі механізми проведення онлайн саме основної сесії ЗНО не обговорюються, — наголосила Вакуленко.

За її словами, основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня, якщо критерії Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) не будуть перевищені — 60 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 на 100 тис. населення, та за умови, що 50% областей досягли критеріїв адаптивного карантину.

Вакуленко зазначила, що рішення щодо можливості скасування державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО, яку мали проходити в цьому році всі випускники шкіл та закладів профтехосвіти, розглядатиме профільний парламентський комітет.

За словами Вакуленко, якщо ДПА у формі ЗНО скасують, то кількість учасників основної сесії ЗНО зменшиться приблизно на 100 тис. осіб.

Зараз учасників основної сесії понад 379 тис., — уточнила чиновниця.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, коли повідомлять про долю цьогорічного ЗНО.