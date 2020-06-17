Антирекорди коронавірусу: за добу в Україні померло найбільше хворих з початку епідемії (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n139832-v-ukrayini-zafiksuvaly-antyrekordy-schodo-letalnosti-i-kilkosti-novyh-hvoryh-na-covid-19-karta.html

Ракурс

Коронавірус в Україні спричинив новий антирекорд — за добу зареєстрували 758 випадків інфікування. COVID-19 за добу забрав життя 31 людини.

З початку епідемії в країні виявили коронавірус вже у 33 тис. 234 пацієнтів, 943 — померли.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зареєстрували у Львівській (152), Закарпатській (82) і Чернівецькій (69) областях.

Загалом захворювання підтверджено у 2 тис. 445 дітей та 5 тис. 650 медиків.

Найбільше випадків коронавірусу підтверджено у Чернівецькій (4 тис. 82), Львівській (3 тис. 227), Рівненській (2 тис. 499), Київській (2 тис. 78), Закарпатській (1 тис. 808) областях і Києві (4 тис. 26).

Учора «Ракурс» повідомляв, що показники захворюваності не дозволяють послабити карантин в 11 регіонах країни.