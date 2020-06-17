Денис Шмигаль. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n139831-shmygal-poobicyav-sluzi-narodu-napysaty-zayavu.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв написати заяву про складання своїх повноважень, якщо у більшості нардепів із фракції «Слуга народу» виникне недовіра до діючого складу Кабміну.

Про такі домовленості повідомив у ефірі програми «Деталі дня» нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

Качура зазначив, що фракція прийняла рішення підтримати програму уряду, але за однієї умови. Шмигаль повинен піти з поста прем'єр-міністра, якщо за це проголосує більшість нардепів фракції «Слуга народу».

Нардеп додав, що це зовсім не означає, що фракція дає Кабміну індульгенцію на один рік, а після цього ніякого впливу не буде. Фракція домовилася зі Шмигалем, що він не буде триматися за прем'єрське крісло.

Як раніше писав «Ракурс», нардепи з фракції «Голос» піддали жорсткій критиці нову програму Кабміну. Депутати заявили, що до цього їм показали реферат школяра, а тепер вони отримали курсову роботу студента першого-другого курсу.