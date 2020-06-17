Денис Шмыгаль. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n139831-shmygal-poobeschal-sluge-naroda-napisat-zayavlenie.html

Ракурс

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал написать заявление о сложении своих полномочий, если у большинства нардепов из фракции «Слуга народа» возникнет недоверие к действующему составу Кабмина.

О таких договоренностях сообщил в эфире программы «Детали дня» нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура.

Качура отметил, что фракция приняла решение поддержать программу правительства, но при одном условии. Шмыгаль должен уйти с поста премьер-министра, если за это проголосует большинство нардепов фракции «Слуга народа».

Нардеп добавил, что это вовсе не означает, что фракция дает Кабмину индульгенцию на один год, а после этого никакого влияния не будет. Фракция договорилась со Шмыгалем, что он не будет держаться за премьерское кресло.

Как ранее писал «Ракурс», нардепы из партии «Голос» подвергли жесткой критике новую программу Кабмина. Депутаты заявили, что до этого им был представлен реферат школьника, а теперь они получили курсовую работу студента первого-второго курса.