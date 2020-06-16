Відкриття дитячих таборів: в уряді повідомили, коли визначаться з послабленням карантину, фото — АіФ

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Відкриття дитячих таборів для оздоровлення наразі неможливе. Принаймні до 1 липня вони будуть закритими.

Так сьогодні вирішили учасники комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відкриття визнали передчасним, але в уряді не виключають, що можуть переглянути рішення, додатково відстеживши епідемічну ситуацію, повідомила 16 червня прес-служба Кабміну.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що 22 червня стане додатковою датою, коли наступного разу оголосять рішення про можливий час відкриття дитячих таборів.

Міністр розповів, що оздоровлення влітку чекають 1,2 млн дітей. Не дозволяє поки відкривати табори та центри ситуація щодо COVID-19. Крім того, медики побоюються й спалахів інших інфекційних хвороб, наприклад кишкових.

У таких випадках необхідно везти дітей в інфекційні лікарні, левова частина яких зараз безпосередньо працюють з COVID-19, — сказав Степанов.

Додає клопоту й приїзд в табори дітей з різних регіонів, у яких епідеміологічна ситуація може сприяти поширенню коронавірусу між областями.

Відповідно до оприлюдненої сьогодні інформації МОЗ, переходити до пом’якшення карантину не мають права в 11 регіонах України. Найбільша інцидентність коронавірусу зафіксована станом на 16 червня у Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях (понад 30 випадків на 100 тис. населення при нормі 12).

Сьогодні медики також розповіли, коли погодяться на проведення ЗНО у 2020 році. Це рішення також залежатиме від епідеміологічної ситуації.