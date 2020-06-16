Открытие детских лагерей: в Кабмине сообщили, когда определятся с ослаблением карантина, фото — АиФ

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Открытие детских лагерей для оздоровления пока невозможно. Как минимум до 1 июля они будут закрытыми.

Так сегодня решили участники комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Открытие сочли преждевременным, но в правительстве не исключают, что могут пересмотреть решение, дополнительно отследив эпидемическую ситуацию, сообщила 16 июня пресс-служба Кабмина.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 22 июня станет дополнительной датой, когда в следующий раз объявят решение о возможном открытии детских лагерей.

Министр рассказал, что оздоровить летом надо 1,2 млн детей. Не позволяет пока открывать детские лагеря и центры ситуация с COVID-19. Кроме того, медики опасаются и вспышек других инфекционных болезней, например кишечных.

В таких случаях необходимо везти детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно принимает больных COVID-19, — сказал Степанов.

Добавляет хлопот и приезд в лагеря детей из разных регионов, в которых эпидемиологическая ситуация может способствовать распространению коронавируса между областями.

Согласно обнародованной сегодня информации Минздрава, переходить к смягчению карантина не имеют права в 11 регионах Украины. Наибольшая инцидентность коронавируса зафиксирована по состоянию на 16 июня в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях (более 30 случаев на 100 тыс. населения при норме 12).

Сегодня медики также рассказали, когда согласятся на проведение ВНО в 2020 году. Это решение также будет зависеть от эпидемиологической ситуации.