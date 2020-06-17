Адаптивний карантин уряд продовжив й ухвалив методику його посилення

https://racurs.ua/ua/n139860-adaptyvnyy-karantyn-uryad-prodovjyv-y-uhvalyv-metodyku-yogo-posylennya.html

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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 31 липня. Про це вирішили на засіданні Кабінету міністрів 17 червня.

Крім того, в уряді сьогодні прийняли методику посилення карантину, яка буде використана в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін «розгляне оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає посилення карантину у певних регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація».

Шмигаль також анонсував постанову уряду, яка змінить початок графіку роботи в окремих сферах, щоб розтягнути «години пік» у громадському транспорті. В документі Кабмін має намір зафіксувати певні заборони: вимогу ходити у масці у приміщеннях, обмеження кількості пасажирів у транспорті.