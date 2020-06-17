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Ракурс
Адаптивний карантин уряд продовжив й ухвалив методику його посилення

Уряд продовжив адаптивний карантин й ухвалив методику його посилення

17 чер 2020, 14:32
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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 31 липня. Про це вирішили на засіданні Кабінету міністрів 17 червня.

Крім того, в уряді сьогодні прийняли методику посилення карантину, яка буде використана в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін «розгляне оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає посилення карантину у певних регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація».

Шмигаль також анонсував постанову уряду, яка змінить початок графіку роботи в окремих сферах, щоб розтягнути «години пік» у громадському транспорті. В документі Кабмін має намір зафіксувати певні заборони: вимогу ходити у масці у приміщеннях, обмеження кількості пасажирів у транспорті.

Прем'єр закликав міську владу випустити максимальну кількість громадського транспорту на маршрути, за необхідності розробити нові маршрути, «щоб люди не стояли в чергах і не їхали у переповненому транспорті».

Наразі в Україні діє так званний адаптивний карантин. У випадку загострення епідеміологічної ситуації регіони посилюють обмеження. Послаблдення карантину відбувається, якщо окрема область виконує три нормативних показники. Станом на 17 червня в Україні 11 регонів не можуть перейти до наступного етапу пом’якшення карантину.

Джерело: Ракурс


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