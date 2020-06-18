До 7 тис. померлих і 132 тис. хворих: Ляшко змоделював сценарії епідемії COVID-19, фото —

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Коронавірус в Україні поширюватиметься відповідно до сезонних графіків, реальна кількість інфікувань нині в країні може становити понад 130 тис. випадків, а до кінця року можуть померти від COVID-19 від 4 до 7 тис. українців.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сьогодні представив аналіз поточної ситуації з коронавірусом в Україні і моделі сценаріїв поширення захворювання на найближчий період. МОЗ розробив цей аналіз спільно Київською школою економіки. Загалом медики розглядають понад 80 сценаріїв розвитку ситуації.

Як виявилося, в Україні справжня кількість інфікувань може сягати 132 тисяч. Медики офіційно можуть підтвердити поки тільки 30% випадків від реальних. У травні в Україні виявляли до 43% усіх інфікувань, у світі цей показник також приблизно сягає третини від усіх хворих.

В середньому ми можемо говорити, що в Україні потенційно хворіє 132 тисячі людей. Але ці дані не є підтвердженими, це модельна ситуація, — розповів Ляшко.

Ці здогадки в Україні намагаються підтвердити за допомогою ІФА-тестів. Їх найближчим часом найбільше поширять на регіони і міста, які найбільш постраждали від коронавірусу.

Ляшко переконує, що якби у в березні в країні не запровадили карантин за наявності тільки кількох підтверджених випадків інфікування, то до кінця року могли померти 145 тис. людей.

Це не щось нереалістичне, це пройшли деякі країни. Це дані, за яких у день помирає до 2 тис. людей, це пройшли в Європі. Відбувається колапс в системі охорони здоров’я, збільшується смертність від інших хвороб, — розповів заступник міністра.

Відповідно до аналізу МОЗ, якби у березні карантин не запровадили, то через тиждень після Великодня в Україні не вистачало б ліжок в лікарнях.

Якщо дотримуватися правил адаптивного карантину, який нині діє в Україні, то в дослідженні визначено кілька основних варіантів розвитку подій: від 1 до 7 тис. померлих до кінця року.

Оскільки Україна рухається по графіку помірної сезонності, то у нас ймовірні 4 тис. померлих до кінця року. Свідомо знімаючи маску у транспорті чи магазині, подумайте про ці дані, — сказав Ляшко.

Він також відзначив, що аналіз захворюваності засвідчив: сплески коронавірусу в країні припадали на 5−6 день після зняття окремих карантинних обмежень.

Нагадаємо, що вчора Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня. Впродовж останнього тижня кількість хворих на коронавірус в Україні збільшується і щодня реєструють антирекорди кількості нових випадків.