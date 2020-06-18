Мітинг під Радою. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

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Ракурс

Мітинг під Верховною Радою сьогодні влаштували активісти, які закликають народних депутатів не голосувати за кандидатуру на посаду голови Міністерства освіти Сергія Шкарлета, яку вчора внесли до порядку денного Верхової Ради.

У демонстрації беруть участь два десятка осіб. Мітингувальники звинувачують Шкарлета у членстві в «Партії Регіонів», а також у плагіаті при написанні наукових робіт. У його портфоліо 120 опублікованих наукових робіт. Про це 18 червня повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Як відомо, вчора колишній міністр освіти Ганна Новосад заявила про те, що ректора Чернігівського національного технологічного університету Шкарлет за кошти освітнього закладу купив автомобіль для особистого користування. Авто коштувало вишу 60 тис. дол.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти України може очолити ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет, який був прихильником «Партії регіонів» та президента-втікача Віктора Януковича.