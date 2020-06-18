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Ракурс
Митинг под Радой. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

Под Радой митингуют против назначения сторонника Януковича главой МОН (ФОТО)

18 июн 2020, 10:26
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Митинг под Верховной Радой сегодня устроили активисты, которые призывают народных депутатов не голосовать за кандидатуру на пост главы Министерства образования Сергея Шкарлета, которую вчера внесли в повестку дня Верховной Рады.

В демонстрации принимают участие два десятка человек. Митингующие обвиняют Шкарлета в членстве в «Партии Регионов», а также в плагиате при написании научных работ. В его портфолио 120 опубликованных научных работ. Об этом 18 июня сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Как известно, вчера бывший министр образования Анна Новосад заявила о том, что ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлет за средства образовательного учреждения купил автомобиль для личного пользования. Авто стоило вузу 60 тыс. долл.

Митинг под Радой. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

Митинг под Радой. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

Ранее сообщалось, что Министерство образования может возглавить ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет, который был сторонником «Партии регионов» и президента-беглеца Виктора Януковича.

Источник: Ракурс


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