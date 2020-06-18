Митинг под Радой. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

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Митинг под Верховной Радой сегодня устроили активисты, которые призывают народных депутатов не голосовать за кандидатуру на пост главы Министерства образования Сергея Шкарлета, которую вчера внесли в повестку дня Верховной Рады.

В демонстрации принимают участие два десятка человек. Митингующие обвиняют Шкарлета в членстве в «Партии Регионов», а также в плагиате при написании научных работ. В его портфолио 120 опубликованных научных работ. Об этом 18 июня сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Как известно, вчера бывший министр образования Анна Новосад заявила о том, что ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлет за средства образовательного учреждения купил автомобиль для личного пользования. Авто стоило вузу 60 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что Министерство образования может возглавить ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет, который был сторонником «Партии регионов» и президента-беглеца Виктора Януковича.