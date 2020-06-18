Верховная Рада

https://racurs.ua/n139900-rada-rassmatrivaet-programmu-deyatelnosti-kabmina-shmygalya-i-zakonoproekty-o-referendume.html

Ракурс

Верховная Рада Украины собрала 18 июня на очередное пленарное заседание. Сегодня в повестке дня — рассмотрение ряда законопроектов. Также премьер-министр Денис Шмыгаль представит новую программу деятельности правительства.

В частности, народные депутаты сегодня рассмотрят ряд законопроектов о всеукраинском референдуме в первом чтении, которые были внесены в Раду разными народными депутатами. Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Также сегодня народные избранники будут голосовать во втором чтении за законопроекты о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год и о внесении изменений в Кодекс Украины о процедуре банкротства.

Сегодня же нардепы рассмотрят во втором чтении законопроект № 2285-д о легализации азартных игр, № 3348 о внесении изменений в закон «О Высшем антикоррупционном суде». Кроме того, будет рассмотрен ряд антикоронавирусных законопроектов.