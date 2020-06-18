В Офисе генпрокурора сообщили о подозрении бывшему коллеге, незаконно преследовавшему активистов Майдана, фото — Новынарня

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Ракурс

Дела Майдана расследуют в Офисе генпрокурора. Сегодня пресс-служба ведомства рассказала о деле бывшего столичного прокурора, который незаконно согласовал подозрение двум активистам Майдана.

Ему 17 июня сообщено о подозрении, экс-прокурор отдела прокуратуры Киева сейчас работает частным адвокатом.

Следствие считает, что бывший прокурор 21 января 2014 года вместе со своими руководителями и следователями милиции безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. Впоследствии суд арестовал их.

Подозреваемому инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса, в частности — незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, служебный подлог, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Ранее Офис генпрокурора сообщал, что двум бойцам «Беркута» сообщили о подозрении в искусственном создании доказательств против активистов. Утром 20 января 2014 года титушки задержали на улице Лаврской в ​​Киеве трех активистов Евромайдана, которые возвращались домой.

Задержанных они передали милиции. При этом сотрудники «Беркута» составили рапорты и свидетельствовали следователю, что задержанные совершали преступления на улице Грушевского, а схватили их «на горячем». Активистов арестовали за особо тяжкое преступление. В Офисе генпрокурора утверждают, что силовики сфальсифицировали доказательства в отношении майдановцев.