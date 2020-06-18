В Офісі генпрокурора повідомили про підозру колишньому колезі, який незаконно переслідував активістів Майдану, фото — Новинарня

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Справи Майдану розслідують в Офісі генпрокурора. Сьогодні прес-служба відомства розповіла про справу колишнього столичного прокурора, який незаконно погодив підозру двом активістам Майдану.

Йому 17 червня повідомлено про підозру, екс-прокурор відділу прокуратури Києва нині працював приватним адвокатом.

Слідство вважає, що колишній прокурор 21 січня 2014 року разом зі своїми керівниками і слідчими міліції безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Згодом суд арештував їх.

Підозрюваному інкриміновано декілька статей Кримінального кодексу, зокрема — незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій і службове підроблення, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Раніше Офіс генпрокурора повідомляв, що двом бійцям «Беркуту» повідомили про підозру у штучному створенні доказів проти активістів. Вранці 20 січня 2014 року тітушки затримали на вулиці Лаврській в Києві трьох активістів Євромайдану, які поверталися додому.

Затриманих вони передали міліції. При цьому співробітники «Беркуту» склали рапорти і свідчили слідчому, що затримані вчиняли злочини на вулиці Грушевського, а схопили їх «на гарячому». Активістів арештували за особливо тяжкий злочин. В Офісі генпрокурора стверджують, що силовики сфальсифікували докази стосовно майданівців.