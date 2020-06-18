Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Кличка

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 4 тис. 84 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 58 киян, серед них четверо медиків.

Захворіли 25 жінок віком від 24 до 79 років та 28 чоловіків віком від 19 до 95 років. Окрім того, інфікування підтвердили у п’ятьох дітей 2−12 років. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші лікуються вдома під контролем лікарів. За добу помер один хворий на коронавірус, а одужали 56 киян. За весь період епідемії у столиці померли 95 хворих на коронавірус, а подолали хворобу майже 1,3 тис. пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі — 11 інфікованих. В Оболонському та Святошинському районах — вісім та сім випадків відповідно. Наразі у Києві найбільша кількість хворих у Дарницькому районі — 728 осіб.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що місцева влада посилює контроль за дотриманням карантинних правил. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи, які перевіряють дотримання епідеміологічних вимог у магазинах, кафе та інших закладах.