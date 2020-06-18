Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 4 тыс. 84 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 58 киевлян, среди них четверо медиков.

Заболели 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет и 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у пяти детей 2−12 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей. За сутки умер один больной коронавирусом, а выздоровели 56 киевлян. За весь период эпидемии в столице умерли 95 больных коронавирусом, а преодолели болезнь почти 1,3 тыс. пациентов.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе — 11 инфицированных. В Оболонском и Святошинском районах — восемь и семь случаев соответственно. Сейчас в Киеве больше всего больных в Дарницком районе — 728 человек.

Напомним, ранее Кличко заявил, что местная власть усиливает контроль за соблюдением карантинных правил. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы, которые проверяют соблюдение эпидемиологических требований в магазинах, кафе и других заведениях.