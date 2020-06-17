В Киеве уже более 4 тыс. больных COVID-19. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Киеве за последние сутки подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом. Заболели 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года, десять мужчин от 25 до 75 лет, одна семилетняя девочка и четыре мальчика от одного года до шести лет. Среди заболевших трое медработников.

Такую статистику обнародовал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга.

Девять больных были госпитализированы, остальные сейчас находятся дома на самоизоляции. За последние сутки от коронавируса скончались двое пациентов. Излечились — 66 человек. Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирусом заразились 4 тыс. 26 человек, излечились — 1 тыс. 230 человек.

Около 12% всех заболевших — это медработники. Всего коронавирусом заразились 582 медика. Из них 249 человек уже излечились от коронавируса и вышли на работу. Кличко призвал киевлян помогать медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Для этого достаточно соблюдать карантинные правила.

Кроме того, мэр Киева заявил, что местная власть ужесточает контроль за соблюдением карантинных правил. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы, которые проверяют соблюдение эпидемиологических требований в магазинах, кафе и других заведениях.

Мэр напомнил, что штраф за несоблюдение карантинных правил для граждан составляет от 17 до 51 тыс. грн, а для юридических лиц — от 34 до 340 тыс. грн. За месяц работы мобильные группы проверили более 2 тыс. объектов и составили 325 протоколов о нарушении правил карантина.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко был замечен в одном из киевских ресторанов после 22.00, что является нарушением ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.