Коронавирус в Киеве. Фото: Слуга народа

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В Киеве возросло количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

За последние сутки заразились 28 человек, умерли два больных. Среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и девять мужчин от 18 до 75 лет. Также болеет одна девочка, которой девять лет, и семилетний мальчик. В больницы столицы госпитализировали двух пациентов, а другие находятся на самоизоляции. Об этом 16 июня сообщил Виталий Кличко в Telegram.

По словам мэра, семь случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе. В Деснянском районе пять больных, а в Днепровском четыре. По состоянию на 16 июня в столице уже 3 тыс. 985 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Кличко отметил, что некоторые данные обрабатывались с опозданием, потому что в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, наблюдались перебои в работе интернета. «Киевский лабораторный центр Минздрава Украины» делал исследование в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 666 новых случаев заражения, что на десять случаев больше, чем было накануне. От коронавируса за последние сутки умерли 11 пациентов.