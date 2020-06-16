Рада защитила бизнес от начисления штрафов по кредитам на время карантина, фото — lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n139784-rada-zaschitila-biznes-ot-nachisleniya-shtrafov-po-kreditam-na-vremya-karantina.html

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Верховная Рада 16 июня в целом приняла законопроект № 3297, направленный на защиту бизнеса от начисления в период карантина штрафов и пени по кредитам.

Норма этого закона распространяется и на 30-дневный период после отмены карантина. В первом чтении закон приняли 13 мая, сегодня за него отдали голоса 344 нардепа.

Закон «О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)» внес дополнения в Хозяйственный кодекс Украины.

Отныне в период действия карантина из-за COVID-19 и в 30-дневный период после его завершения заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойку, штраф, пеню за просрочку погашения кредита.