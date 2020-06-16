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Рада захистила бізнес від нарахування штрафів за кредитами на час карантину, фото — lexinform.com.ua

Рада захистила бізнес від нарахування штрафів за кредитами на час карантину

16 чер 2020, 11:53
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Верховна Рада 16 червня в цілому ухвалила законопроект № 3297, спрямований на захист бізнесу від нарахування у період карантину штрафів та пені за кредитами.

Норма цього закону поширюється і на 30-денний період після скасування карантинних обмежень.

У першому читанні закон ухвалили 13 травня, сьогодні за нього віддали голоси 344 нардепи.

Закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)» вніс доповнення до Господарського кодексу України.

Відтепер у період дії карантину щодо COVID-19 та у 30-денний період після його завершення позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за прострочення сплати кредиту.

Наступний наш крок — допомогти тим, хто має зобов’язання перед банками. Цим законопроектом ми хочемо заборонити накладати штрафні санкції на підприємців, які не можуть сплачувати кредити в період карантину, — прокоментували ухвалення закону в партії «Слуга народу».

Джерело: Ракурс


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