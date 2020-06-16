Рада захистила бізнес від нарахування штрафів за кредитами на час карантину, фото — lexinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139784-rada-zahystyla-biznes-vid-narahuvannya-shtrafiv-za-kredytamy-na-chas-karantynu.html

Ракурс

Верховна Рада 16 червня в цілому ухвалила законопроект № 3297, спрямований на захист бізнесу від нарахування у період карантину штрафів та пені за кредитами.

Норма цього закону поширюється і на 30-денний період після скасування карантинних обмежень.

У першому читанні закон ухвалили 13 травня, сьогодні за нього віддали голоси 344 нардепи.

Закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)» вніс доповнення до Господарського кодексу України.

Відтепер у період дії карантину щодо COVID-19 та у 30-денний період після його завершення позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за прострочення сплати кредиту.