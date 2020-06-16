Рада захистила бізнес від нарахування штрафів за кредитами на час карантинуhttps://racurs.ua/ua/n139784-rada-zahystyla-biznes-vid-narahuvannya-shtrafiv-za-kredytamy-na-chas-karantynu.htmlРакурс
Верховна Рада 16 червня в цілому ухвалила законопроект № 3297, спрямований на захист бізнесу від нарахування у період карантину штрафів та пені за кредитами.
Норма цього закону поширюється і на 30-денний період після скасування карантинних обмежень.
У першому читанні закон ухвалили 13 травня, сьогодні за нього віддали голоси 344 нардепи.
Закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)» вніс доповнення до Господарського кодексу України.
Відтепер у період дії карантину щодо COVID-19 та у 30-денний період після його завершення позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за прострочення сплати кредиту.
Наступний наш крок — допомогти тим, хто має зобов’язання перед банками. Цим законопроектом ми хочемо заборонити накладати штрафні санкції на підприємців, які не можуть сплачувати кредити в період карантину, — прокоментували ухвалення закону в партії «Слуга народу».