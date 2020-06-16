Верховна Рада: Поліцейські отримали 100 тис. грн премій за вилов чоловіка у трусах — надеп

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Справа Стерненка та події, які відбувалися біля будівлі суду 15 червня, привернули увагу народних обранців до системи МВС. Сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради нардеп від «Голосу» Олександра Устінова заявила, що правоохоронці отримають 2,7 млрд грн доплат і премій зі спецфонду по боротьбі з коронавірусом.

Вчора ми повернулися у 2013 рік, коли бачили, як представники поліції били людей ногами, покриваючи матом. Коли ми бачили, як депутатів почали бити, які пішли захищати людей, знову ж таки — від Національної поліції, — заявила Устінова.

Вона також нагадала нардепам про 65 млрд грн спеціального фонду, які Верховна Рада виділила на боротьбу з коронавірусом.

Так от, ці гроші йдуть на оплати, доплати, премії, додаткові навантаження тим поліцейським, які зараз б’ють людей на вулицях, у відділках, ґвалтують і катують… Я отримала інформацію про те, що 2,7 млрд грн були перераховані МВС на доплати працівникам поліції за боротьбу з коронавірусом. Медикам обіцяли 300% доплати. Її немає. Правоохоронці отримують більше, аніж медики. Зараз, у кращому випадку, лікар отримує 12 тис. грн доплати, а поліцейський, який б'є людей під судом, — 9,3 тис. грн. Це розрахунки МВС, — розповіла Устінова.

За її словами, за спецоперацію з «вилову» чоловіка в трусах у Гідропарку кожен з поліцейських отримав доплату.

Ця операція з «вилову» чоловіка в трусах обійшлася нам майже у 100 тис. грн. Водночас дуже мало виплачують медикам. Гроші, які мали йти на доплату медикам і закупівлю обладнання, йдуть на виплати армії орків, які лупцюють людей, — резюмувала нардеп.

Нагадаємо, у затриманні Бур’янова брали участь близько десяти правоохоронців.