Глава МВС Арсен Аваков. Фото: George Lazuren

https://racurs.ua/ua/n139782-u-travni-avakov-zarobyv-nabagato-menshe-nij-yogo-zastupnyky.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, у травні заробив 38 тис. 20,15 грн.

Оклад очільника МВС становить 56,1 тис. грн, за роботу із секретними документами нараховується 11 тис. 220 грн, а надбавка з питань таємниць становить 11 тис. 220 грн. При цьому із зарплати Авакова утримали певну суму, оскільки зарплати чиновників зараз обмежені. Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит «Слово і діло».

Водночас стало відомо, що заступники Авакова заробили набагато більше, ніж міністр. Усім їм повернули утриману суму зарплати відповідно до постанови Кабінету міністрів від 29 квітня.

Зазначається, що Сергій Яровий у травні заробив 61 тис. 289,01 грн, Тетяна Ковальчук — 50 тис. 63,39 грн, Катерина Паліченко — 72 тис. 665,76 грн, Сергій Гончаров — 61 тис. 289,01 грн. Окрім того, у минулому місяці Антон Геращенко та Олександр Гогілашвілі отримали по 50 тис. 63,39 грн.

Нагадаємо, за 2018 рік міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков отримав понад 739 тис. грн зарплатні, а у 2019 році заробітна плата очільника МВС зросла до понад 902 тис. грн.