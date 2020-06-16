Глава МВД Арсен Аваков. Фото: George Lazuren

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Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, в мае заработал 38 тыс. 20,15 грн.

Оклад главы МВД составляет 56,1 тыс. грн, за работу с секретными документами ему насчитали 11 тыс. 220 грн, а надбавка по вопросам тайн составляет 11 тыс. 220 грн. При этом из зарплаты Авакова удержали определенную сумму, поскольку зарплаты чиновников сейчас ограничены. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос «Слово и дело».

При этом стало известно, что заместители Авакова заработали намного больше, чем министр. Всем им вернули удержанную сумму зарплаты согласно постановлению Кабинета министров от 29 апреля.

Отмечается, что Сергей Яровой в мае заработал 61 тыс. 289,01 грн, Татьяна Ковальчук — 50 тыс. 63,39 грн, Екатерина Паличенко — 72 тыс. 665,76 грн, Сергей Гончаров — 61 тыс. 289,01 грн. Кроме того, в прошлом месяце Антон Геращенко и Александр Гогилашвили получили по 50 тыс. 63,39 грн.

Напомним, за 2018 год министр внутренних дел Украины Арсен Аваков получил более 739 тыс. грн зарплаты, а в 2019 году заработная плата главы МВД возросла до более 902 тыс. грн.