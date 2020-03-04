Министр внутренних дел Арсен Аваков. Фото: liga.net

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, в 2019 году получил 1 млн 120 тыс. 887 грн заработной платы. Также он получил 220 тыс. 624 грн процентов в ПАО «Государственный сберегательный банк Украины».

Жена министра Инна Авакова заработала ПАО «Инвестор» 3 млн 229 тыс. 398 грн зарплаты и 831 тыс. 460 зарплаты, полученной по совместительству — от Avitalia s.r.l., а также 391 тыс. 429 грн процентов в ПАО «Государственный сберегательный банк Украины». Глава МВД имеет на банковских счетах в Украине 1 млн 773 тыс. 789 грн, 196 тыс. 139 долл., а на счете в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate 148 тыс. 73 евро. Об этом говорится в декларации Авакова, опубликованной на сайте НАПК.

У министра также есть активы в драгоценных (банковских) металлах на сумму 200 тыс. грн. Наличными чиновник задекларировал 8 тыс. грн, 12 тыс. 491 долл., 45 тыс. евро, 96 тыс. йен, 4 тыс. фунтов стерлингов, 350 австралийских долларов.

Также глава МВД является владельцем трех квартир. Две из них площадью 657,90 кв. м и стоимостью 965 тыс. 798 грн и 70,90 кв. м в Харькове. Третья квартира в Чугуеве Харьковской области площадью 55,40 кв. м. Вместе с женой в совместной собственности значится земельный участок площадью 1 тыс. 200 кв. м в Харьковской области. Министр задекларировал и аренду номера в гостинице Киева, площадью 77,6 кв. м.

Также Аваков задекларировал картины, иконы, коллекции почтовых марок и вин, несколько комплектов мебели, коллекцию холодного оружия 19−21 веков, библиотеку книг, печатных изданий, журналов 18−21 веков количеством около 8 тыс. 220 экземпляров, которыми владеет и сам, и в общей собственности с женой.

Министр также задекларировал 100% корпоративных прав компании Avitalia s.r.l., главный офис которой находится в Италии.

Кроме того, в декларации глава МВД указал и авторские права на две свои книги — «Ленин с нами?» и «Зеленая тетрадь». Супруги Аваковы, согласно документу, не имеет транспортных средств.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в прошлом году заработал более 255 тыс. грн. В среднем, Ермак в 2019 году зарабатывал 21 тыс. грн на месяц.