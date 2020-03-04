Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n134692-avakov-zadeklaruvav-ponad-milyon-zarplaty-try-kvartyry-ta-prava-na-knygu-pro-lenina.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, у 2019 році отримав 1 млн 120 тис. 887 грн заробітної плати. Також він отримав 220 тис. 624 грн відсотків у ПАТ «Державний ощадний банк України».

Дружина урядовця Інна Авакова заробила ПАТ «Інвестор» 3 млн 229 тис. 398 грн зарплати та 831 тис. 460 зарплати, отриманої за сумісництвом — від Avitalia s.r.l., а також 391 тис. 429 грн процентів у ПАТ «Державний ощадний банк України». Очільник МВС має на банківських рахунках в Україні 1 млн 773 тис. 789 грн, 196 тис. 139 дол., а на рахунку в італійському банку Banca Popolare del Frusinate 148 тис. 73 євро. Про це йдеться в декларації Авакова, яка опублікована на сайті НАЗК.

У міністра також є активи у дорогоцінних (банківських) металах на суму 200 тис. грн. Готівкою чиновник задекларував 8 тис. грн, 12 тис. 491 дол., 45 тис. євро, 96 тис. єн, 4 тис. фунтів стерлінгів, 350 австралійських доларів.

Також очільник МВС є власником трьох квартир. Дві з них площею 657,90 кв. м та вартістю 965 тис. 798 грн та 70,90 кв. м в Харкові. Третя квартира у Чугуєві Харківської області площею 55,40 кв. м. Разом із дружиною у спільній власності значиться земельна ділянка площею 1 тис. 200 кв. м у Харківській області. Міністр задекларував і оренду номеру у готелі Києва, площею 77,6 кв. м.

Також Аваков задекларував картини, ікони, колекції поштових марок та вин, кілька комплектів меблів, колекцію холодної зброї 19−21 ст., бібліотеку книг, друкованих видань, журналів 18−21 ст. кількістю близько 8 тис. 220 примірників, якими володіє і сам, і у спільній власності із дружиною.

Міністр також задекларував 100% корпоративних прав комапнії Avitalia s.r.l., головний офіс якої знаходиться в Італії.

Крім того, у декларації очільник МВС вказав і авторські права на дві свої книги — «Ленін з нами?» і «Зелений зошит». Подружжя Авакових, згідно з документом, не має транспортних засобів.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак торік заробив понад 255 тис. грн. В середньому Єрмак у 2019 році заробляв 21 тис. грн на місяць.