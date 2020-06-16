Верховная Рада: Полицейские получили 100 тыс. грн премии за «охоту» на мужчину в трусах в Гидропарке

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Дело Стерненко и события, которые происходили у здания суда 15 июня, привлекли внимание народных избранников к системе МВС. Сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады нардеп от «Голоса» Александра Устинова заявила, что правоохранители получат 2,7 млрд грн доплат и премий из спецфонда по борьбе с коронавирусом.

Вчера мы вернулись в 2013 год, когда видели как представители полиции избивали людей ногами, покрывая матом. Когда мы видели, как депутатов начали бить, которые вышли защищать людей, опять же — от Национальной полиции, — заявила Устинова.

Она также напомнила нардепам о 65 млрд грн специального фонда, которые Верховная Рада выделила на борьбу с коронавирусом.

Эти деньги идут для оплаты, доплаты, премии, дополнительные нагрузки тем полицейским, которые сейчас бьют людей на улицах, в отделениях, насилуют и пытают… Я получила информацию о том, что 2,7 млрд грн были перечислены МВД на доплаты сотрудникам полиции по борьбе с коронавирусом. Медикам обещали 300% доплаты. Ее нет. Правоохранители получают больше чем медики. Сейчас, в лучшем случае, врач получает 12 тыс. грн доплаты, а полицейский, который бьет людей под судом, — 9,3 тыс. грн. Это расчеты МВД, — рассказала Устинова.

По ее словам, за спецоперацию по «охоте» на мужчину в трусах в Гидропарке каждый из полицейских получил доплату.

Операция по «отлову» мужчины в трусах обошлась нам почти в 100 тыс. грн. В то же время, очень мало выплачивают медикам. Деньги, которые должны были идти на доплату медикам и закупку оборудования, идут на выплаты армии орков, которые бьют людей, — резюмировала нардеп.

Напомним, в задержании Бурьянова участвовали около десяти правоохранителей.