Коронавирус в Украине не отступает: количество новых случаев заражения увеличилось

Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139772-koronavirus-v-ukraine-ne-otstupaet-kolichestvo-novyh-sluchaev-zarajeniya-uvelichilos.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает. За последние сутки зафиксированы 666 новых случаев заражения, что на десять случаев больше, чем было днем ранее. От коронавируса за последние сутки скончались 11 пациентов.

Такую статистику озвучил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки коронавирусом заразились 52 ребенка и 63 медработника. Госпитализировано 172 человека, 275 пациентов излечились.

Лидером по количеству заражений по-прежнему остается Львовская область. В регионе зафиксировано 139 новых случаев. Также среди лидеров Ровенская область (104) и Волынская область (61).

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 32 тыс. 476 случаев инфицирования, 14 тыс. 528 пациентов излечились, 912 человек скончались.

Как ранее писал «Ракурс», директор одной из киевских школ продолжала ходить на работу, зная об инфицировании коронавирусом. В отношении директора школы хотят открыть уголовное производство.