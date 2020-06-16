Новости Грузии: в Тбилиси задержали россиянина, который готовил покушение на журналиста врага Путина

https://racurs.ua/n139771-ukraina-pomogla-gruzii-zaderjat-rossiyanina-kotoryy-gotovil-pokushenie-na-jurnalista.html

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В Тбилиси задержали гражданина России, который планировал убийство журналиста телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния, который год назад в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Силовики задержали 38-летнего уроженца Ингушетии Васамбека Бокова. Информацию о том, что он готовит покушение на Габуния, грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы, заявил Гварамия в эфире канала.

Он добавил, что, по информации украинской стороны, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом для преступления якобы стало то, что Габуния оскорбил Владимира Путина на грузинском телевидении.

Правоохранительные органы Грузии пока не прокомментировали заявление Гварамии.

В июне 2019 года Георгий Габуния в прямом эфире оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» больше минуты нецензурно ругал на русском языке Путина и его родителей. Среди прочего в обращении к президенту России ведущий назвал его «вонючим оккупантом», а также предложил «убраться из Грузии со всеми своими рабами».

После этого у здания «Рустави-2» прошел стихийный митинг, канал вынужден был на время прекратить вещание. Поступок Габуния осудили многие грузинские политики, в том числе президент страны Саломе Зурабишвили. Ника Гварамия, который возглавлял «Рустави-2», был уволен. Вскоре уволили и самого Габуния.

Рамзан Кадыров писал, что Габуния «нужно спрятать за семью заборами, потому что первый же встречный может сделать с ним то, что он заслужил».