Україна допомогла Грузії затримати росіянина, який готував замах на журналіста-ворога Путіна, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n139771-ukrayina-dopomogla-gruziyi-zatrymaty-rosiyanyna-yakyy-gotuvav-zamah-na-jurnalista-voroga-putina.html

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У Тбілісі затримано громадянина Росії, який планував убивство журналіста телеканалу «Мтаварі архі» Георгія Габунія, який рік тому в прямому ефірі образив президента Росії Володимира Путіна.

Затримали 38-річного уродженця Інгушетії Васамбека Бокова. Інформацію про те, що він готує замах на Габунію, грузинській владі надали українські правоохоронні органи, заявив Гварамія в ефіру каналу.

Він додав, що, за інформацією української сторони, замовником вбивства є глава Чечні Рамзан Кадиров. Приводом для злочину нібито стало те, що Габунія образив Володимира Путіна на грузинському телебаченні.

Правоохоронні органи Грузії поки не прокоментували заяву Гварамії.

У червні 2019 року Георгій Габунія в прямому ефірі опозиційного грузинського каналу «Руставі-2» понад хвилину нецензурно лаяв російською мовою Путіна і його батьків. Серед іншого у зверненні до президента Росії ведучий назвав його «смердючим окупантом», а також запропонував «забратися з Грузії з усіма своїми рабами».

Після цього біля будівлі «Руставі-2» пройшов стихійний мітинг, канал змушений був на якийсь час припинити мовлення. Вчинок Габунії засудили багато грузинських політиків, зокрема президент країни Саломе Зурабішвілі. Ніка Гварамія, який очолював «Руставі-2», був звільнений. Незабаром звільнили і самого Габунію.

Рамзан Кадиров писав, що Габунію «потрібно заховати за сімома парканами, бо перший же зустрічний може зробити з ним те, чого він заслужив».