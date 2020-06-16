Коронавірус в Україні не відступає: кількість нових випадків зараження збільшилася

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139772-koronavirus-v-ukrayini-ne-vidstupaie-kilkist-novyh-vypadkiv-zarajennya-zbilshylasya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не відступає. За останню добу зафіксовано 666 нових випадків зараження, що на десять випадків більше, ніж було напередодні. Від коронавірусу за останню добу померли 11 пацієнтів.

Таку статистику озвучив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За добу коронавірусом заразилися 52 дитини та 63 медпрацівника. Госпіталізовано 172 особи, 275 пацієнтів вилікувалися.

Лідером за кількістю заражень залишається Львівська область. У регіоні зафіксовано 139 нових випадків. Також серед лідерів Рівненська область (104) та Волинська область (61).

Загалом за час епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 32 тис. 476 випадків інфікування, 14 тис. 528 пацієнтів вилікувалися, 912 осіб померли.

Як раніше писав «Ракурс», директор однієї з київських шкіл продовжувала ходити на роботу, знаючи про інфікування коронавірусом. Щодо директора школи хочуть відкрити кримінальне провадження.