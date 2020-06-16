Коронавірус у Києві. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n139785-u-kyievi-kilkist-vypadkiv-covid-19-nablyjaietsya-do-4-tysyach.html

Ракурс

У Києві зросла кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

За останню добу інфікувалися 28 осіб, померли двоє хворих. Серед тих, що захворіли: 17 жінок віком від 20 до 92 рокiв та дев’ятеро чоловікiв від 18 до 75 рокiв. Також хворіє одна дівчинка, якій дев’ять років, та семирічний хлопчик. До лікарень столиці госпіталізували двох пацієнтів, а інші перебувать на самоізоляції. Про це 16 червня повідомив Віталій Кличко у Telegram.

За словами мера, сім випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі. У Деснянському районі п’ятеро хворих, а в Дніпровському четверо. Станом на 16 червня в столиці вже 3 тис. 985 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Кличко зазначив, що деякі дані оброблялися із запізненням, бо в МОЗ, куди надсилають всі результати лабораторних досліджень, спостерігалися перебої в роботі інтернету. «Київський лабораторний центр МОЗ України» робив дослідження в звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували 666 нових випадків зараження, що на десять випадків більше, ніж було напередодні. Від коронавірусу за останню добу померли 11 пацієнтів.