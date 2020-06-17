Дела Стерненко и Гандзюк — в Раде подготовили отчет. Фото: 24 канал

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Убийство Екатерины Гандзюк и нападения на активиста Сергея Стерненко расследуются уже несколько лет. В Верховной Раде была создана временная следственная комиссия (ВСК), которая расследовала эти преступления.

Сегодня нардепы заслушали отчет комиссии о нападениях на активистов. Он длился всего три минуты.

Докладывал председатель ВСК Игорь Васильев. Он успел рассказать только о расследовании нападения на Гандзюк. По его словам, комиссия за время своей деятельности провела восемь заседаний и подала более 160 обращений, из них 151 в правоохранительные органы и два — к президенту. Представители ВСК обнаружили ряд недостатков в расследовании этого производства.

В частности, по словам Васильева, следствие фактически остановило расследование этого производства, а одного из главных подозреваемых — главу Херсонской ОГА Владислава Мангера — не отстранили от должности, а затем и освободили из-под стражи. Это создавало риски использования Мангером своей должности в собственных интересах.

Что касается другого подозреваемого, Игоря Павловского, его производство находится на рассмотрении в Приморском суде. В то же время за все 13 месяцев там не было проведено ни одного судебного заседания по рассмотрению этого производства. Также временная следственная комиссия считает, что дело в отношении Павловского надо переквалифицировать, а досудебное расследование в отношении него осуществлять по более тяжкой статье.

После этого Васильев начал рассказывать о деле Стерненко, однако успел лишь сказать, что тайна следствия обеспечивается не в полной мере. Кроме того, в некоторых уголовных производствах не проводились никакие следственные действия. После этого время на выступление представителя комиссии истекло.

Несмотря на такую ​​неполную информацию, Верховная Рада поддержала этот отчет и одобрила соответствующий проект постановления. Кроме того, этим постановлением нардепы обязали Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Национальную полицию проинформировать парламент о результатах рассмотрения материалов ВСК в двухнедельный срок. Поэтому в течение двух недель генпрокурор Ирина Венедиктова и представители других силовых структур должны подготовить отчет о расследовании нападений на Гандзюк и других активистов. За такое постановление проголосовали 307 нардепов.

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