Верховная Рада: Вероятный министр образования Шкарлет владеет элитным авто за 2 млн грн — нардеп

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Сергей Шкарлет — вероятный министр образования — владеет элитным авто за 2 млн грн. С критикой в адрес кандидата на пост главы Министерства образования и науки выступила нардеп от «Голоса» Наталья Пипа.

Какого министра образования для Украины вы хотите? Назад во времена Януковича? Делайте выводы. Не может быть министром образования человек, который был в Партии регионов. Господин президент, вы же обещали европейское будущее, которое невозможно без европейского образования. Да — украинскому языку, да — ВНО и точка. Да — новой украинской школе, да — реформе высшего образования, — заявила Пипа.

Депутат подчеркнула, что не может быть министром образования человек, имеющий в своих работах моноплагиат.

Кто такой Шкарлет? Это человек Табачника, скрывающегося в России. Человек, который за деньги маленького университета покупает себе элитное авто стоимостью почти 2 млн грн, — рассказала парламентарий.

Она заявила о необходимости реформирования системы образования, однако для этого, по ее словам, нужно найти хорошего министра.

Напомним, президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в кресло министра образования могут сесть трое кандидатов. Их определили во время совещания на Банковой с участием ректоров украинских высших учебных заведений. На должность министра претендуют Сергей Шкарлет, Алексей Днепров и Сергей Бабак. Шкарлет — ректор Черниговского технологического университета, Днепров — руководитель аппарата Офиса президента, а Бабак — нардеп от «Слуги народа», председатель профильного комитета Рады. Зеленский заявлял, что Бабак «пока не соглашается» возглавить МОН, хотя именно ему предлагали стать министром в первую очередь. Больше всего шансов сесть в министерское кресло у Шкарлета.

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