Верховна Рада: ймовірний міністр освіти Шкарлет володіє елітним авто за 2 млн грн — нардеп

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Сергій Шкарлет — ймовірний міністр освіти — володіє елітним авто за 2 млн грн. З критикою на адресу кандидата на пост глави Міністерства освіти та науки виступила нардеп від «Голосу» Наталія Піпа.

Якого міністра освіти для України ви хочете? Назад у часи Януковича? Робіть висновки. Не може бути міністром освіти людина, яка була у «Партії регіонів». Пане президенте, ви ж обіцяли європейське майбутнє, яке неможливе без європейської освіти. Так — українській мові, так — ЗНО і крапка. Так — новій українській школі, так — реформі вищої освіти, — заявила Піпа.

Депутат наголосила, що не може бути міністром освіти людина, яка має у своїх роботах моноплагіат.

Хто такий Шкарлет? Це людина Табачника, який втік до Росії. Людина, яка за гроші маленького університету купує собі елітне авто вартістю майже 2 млн грн. Ці дані є відкритими, — розповіла парламентар.

Вона заявила про необхідність змін в освітній системі, однак для цього, на її думку, потрібно знайти хорошого міністра.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що до крісла міністра освіти можуть сісти троє кандидатів. Їх визначили під час наради на Банковій за участі ректорів українських вищих навчальних закладів. На посаду міністра претендують Сергій Шкарлет, Олексій Дніпров та Сергій Бабак.

Шкарлет — ректор Чернігівського технологічного університету, Дніпров — керівник апарату Офісу президента, а Бабак — нардеп від «Слуги народу», голова профільного комітету Ради. Зеленський заявляв, що Бабак «поки не погоджується» очолити МОН, хоч саме йому пропонували стати міністром насамперед. Найбільше шансів сісти в міністерське крісло має Шкарлет, якого критикує громадськість.

Зауважимо, що після відставки Анни Новосад обов’язки головного освітянина країни виконує Любомира Мандзій.