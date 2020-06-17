Протистояння на Банковій, фото: Національний корпус

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У Києві під Офісом президента на вулиці Банковій учасників мітингу проросійської «Партії Шарія» закидали яйцями проукраїнські активісти.

Свої дії активісти назвали «кулінарним шоу» під назвою «Пиріг із сєпаром».

За словами одного з активістів, мітинг «Партії Шарія» вони закидували саме яйцями, тому що не хотіли нікого калічити.

Але завтра у вас полетить каміння, а післязавтра у вас можуть полетіти ножі. Не від нас, а від людей, яких ви дістали російським просуванням порядку денного, — заявив, звертаючись до прихильників «Партії Шарія», один із активістів.

Після цього інциденту поліція почала відтісняти противників мітингу «Партії Шарія», зазначає Telegram-канал PavlovskyNews.

Згодом протистояння перейшло у мирну фазу і відбувалося шляхом вигукування лозунгів.

Після цього прихильники «Партії Шарія» вирушили до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Під час руху їхньої колони відбувалися сутички та затримання.

Поліція затримала до 10 осіб, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що кілька осіб мали намір зірвати прапори учасників акції. Також противники мітингу кинули димову шашку.

Прес-служба Національного корпусу повідомляє про затримання поліцією 12 проукраїнських активістів.

У прес-службі поліції зазначають, що затримані кинули кілька димових шашок у бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, та застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, у Києві під Офісом президента сьогодні вранці розпочалася акція, організатором якої виступив відомий проросійський блогер Анатолій Шарій.