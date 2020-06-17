Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Протистояння на Банковій, фото: Національний корпус

«Кулінарне шоу» на Банковій: мітинг Шарія закидали яйцями, поліція затримала 12 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

17 чер 2020, 12:30
999

У Києві під Офісом президента на вулиці Банковій учасників мітингу проросійської «Партії Шарія» закидали яйцями проукраїнські активісти.

Свої дії активісти назвали «кулінарним шоу» під назвою «Пиріг із сєпаром».

За словами одного з активістів, мітинг «Партії Шарія» вони закидували саме яйцями, тому що не хотіли нікого калічити.

Але завтра у вас полетить каміння, а післязавтра у вас можуть полетіти ножі. Не від нас, а від людей, яких ви дістали російським просуванням порядку денного, — заявив, звертаючись до прихильників «Партії Шарія», один із активістів.

Після цього інциденту поліція почала відтісняти противників мітингу «Партії Шарія», зазначає Telegram-канал PavlovskyNews.

Згодом протистояння перейшло у мирну фазу і відбувалося шляхом вигукування лозунгів.

Після цього прихильники «Партії Шарія» вирушили до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Під час руху їхньої колони відбувалися сутички та затримання.

Протистояння на Банковій, фото: PavlovskyNews

Протистояння на Банковій, фото: PavlovskyNews

Поліція затримала до 10 осіб, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що кілька осіб мали намір зірвати прапори учасників акції. Також противники мітингу кинули димову шашку.

Наслідки протистояння на Банковій, фото: «РБК-Україна»

Наслідки протистояння на Банковій, фото: «РБК-Україна»

Прес-служба Національного корпусу повідомляє про затримання поліцією 12 проукраїнських активістів.

У прес-службі поліції зазначають, що затримані кинули кілька димових шашок у бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, та застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, у Києві під Офісом президента сьогодні вранці розпочалася акція, організатором якої виступив відомий проросійський блогер Анатолій Шарій.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів