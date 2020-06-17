Блогер Шарій вийшов під офіс Зеленського відстоювати свої права. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n139837-bloger-shariy-vyyshov-pid-ofis-zelenskogo-vidstouvaty-svoyi-prava-translyaciya.html

Ракурс

У Києві під Офісом президента проходить акція протесту, організатором якої виступив блогер Анатолій Шарій. Протестуючі з прапорами і табличками скандують: «Вова, виходь!» та «Німий президент — не мій президент!»

Однією з головних вимог протестуючих є захист прав журналістів.

З іншого боку патріотично налаштовані активісти збираються протестувати проти акції Шарія.

У Нацполіції повідомили, що для підтримки порядку і недопущення провокацій до центру Києва стягнуто додаткові сили.

Правоохоронці закликають учасників акції висловлювати свою позицію мирно і не порушувати законодавство. Також вони просять бути обережними ЗМІ, які будуть працювати на місці подій, і звертатися до поліції у разі небезпеки.