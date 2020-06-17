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Ракурс
Блогер Шарій вийшов під офіс Зеленського відстоювати свої права. Фото: Кореспондент

Блогер Шарій вийшов під офіс Зеленського відстоювати свої права (ТРАНСЛЯЦІЯ)

17 чер 2020, 10:32
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У Києві під Офісом президента проходить акція протесту, організатором якої виступив блогер Анатолій Шарій. Протестуючі з прапорами і табличками скандують: «Вова, виходь!» та «Німий президент — не мій президент!»

Однією з головних вимог протестуючих є захист прав журналістів.

З іншого боку патріотично налаштовані активісти збираються протестувати проти акції Шарія.

Блогер Шарій вийшов під офіс Зеленського відстоювати свої права. Фото: TelegramУ Нацполіції повідомили, що для підтримки порядку і недопущення провокацій до центру Києва стягнуто додаткові сили.

Блогер Шарій вийшов під офіс Зеленського відстоювати свої права. Фото: Telegram

Правоохоронці закликають учасників акції висловлювати свою позицію мирно і не порушувати законодавство. Також вони просять бути обережними ЗМІ, які будуть працювати на місці подій, і звертатися до поліції у разі небезпеки.

Джерело: Ракурс


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