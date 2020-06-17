Мангеру обиратимуть запобіжний захід в день народження Гандзюк, фото — ФБ "Хто замовив Катю Гандзюк?"

https://racurs.ua/ua/n139836-mangeru-obyraut-zapobijnyy-zahid-v-den-narodjennya-gandzuk.html

Ракурс

Запобіжний захід голові херсонської обласної ради Владиславу Мангеру обиратимуть сьогодні у Печерському райсуді Києва.

Засідання відбувається у день народження Катерини Гандзюк, в організації вбивства якої звинувачують Мангера. Гандзюк 17 червня виповнилося б 35 років.

Судове засідання буде закритим, тому представників ЗМІ та вільних слухачів в залу суду не пустять. Учора ввечері суддя дала час на розгляд матеріалів слідства адвокатам Мангера. Перед цим Мангера доправили під конвоєм до Києва. Адвокати заявили відвід суддям, який відхилили.

Після засідання суду Мангера затримали працівники конвою. Його адвокати стверджували, що затримання проводили «люди з шевронами СБУ». Голова Херсонської облради ночував в ізоляторі СБУ.

На останні засідання суду підозрюваний не з’являвся, посилаючись на поганий стан здоров’я. 11 червня прокуратура відновила досудове розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк за підозрою Олексію Левіну та Владиславу Мангеру, наголосивши на тому, що їм стало відомо про тиск останнього на двох свідків вже під час ознайомлення з матеріалами справи.

Прокурор у справі повідомив, що проситиме суд взяти Мангера під варту без можливості внесення застави.