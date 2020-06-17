Верховна Рада засідання 17 червня. Фото: Депо

https://racurs.ua/ua/n139835-rada-zibralasya-vnesty-zminy-do-zemelnogo-kodeksu-ta-zasluhaty-zvit-pro-rozsliduvannya-vbyvstva.html

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Верховна Рада 17 червня зібралася на чергове засідання. Сьогодні парламентарі планують розглянути та ухвалити низку законопроектів.

Згідно з порядком денним пленарного засідання, народні депутати сьогодні розглянуть у другому читанні законопроект про внесення змін до Земельного кодексу. Також у першому читанні будуть розглянуті законопроекти № 2831−1 та № 2831−2 про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Окрім того, парламентарі збираються включити до порядку денного та розглянути законопроекти про соціальний захист населення під час карантину (№ 3486 та альтернативний № 3486−1). У другому читанні голосуватимуть й за проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.

Також сьогодні Рада заслухає звіти тимчасових слідчих комісій щодо вбивства Гандзюк, зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу та екс-нардепом Юрієм Павленком.