Верховная Рада заседание 17 июня. Фото: Депо

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Верховная Рада 17 июня собралась на очередное заседание. Сегодня парламентарии планируют рассмотреть и принять ряд законопроектов.

Согласно повестке дня пленарного заседания, народные депутаты сегодня рассмотрят во втором чтении законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс. Также в первом чтении будут рассмотрены законопроекты № 2831−1 и № 2831−2 о перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Кроме того, парламентарии собираются включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты о социальной защите населения во время карантина (№ 3486 и альтернативный № 3486−1). Во втором чтении будут голосовать и за проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии.

Также сегодня Рада заслушает отчеты временных следственных комиссий относительно убийства Екатерины Гандзюк, злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола и экс-нардепом Юрием Павленко.