Китай и Индия в шаге от войны: на границе погибли 20 военных, но выстрелов никто не слышал

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Война между Китаем и Индией, двумя наиболее населенными странами мира, стала более вероятной в течение прошлых суток. На границе между этими странами произошел инцидент, приведший к жертвам.

Власти Индии заявили, что в результате столкновения с китайскими военными в провинции Ладакх по соседству с Кашмиром погибли 20 индийских военнослужащих, сообщает BBC. Это первая за 45 лет гибель военных на так называемой линии фактического контроля, которая заменяет индийско-китайскую границу в регионе.

Источники нескольких индийских СМИ говорят, что выстрелов в округе не слышали, и предполагают, что индийских солдат «избили до смерти». Официальных подтверждений этой версии нет, но на линии контроля в последние недели часто происходили драки между солдатами.

В индийских СМИ пишут, что потери в схватке понесли обе стороны, однако китайская армия не признала гибель своих военных, а представитель МИД КНР на брифинге заявил, что его не информировали и о гибели военнослужащих Индии.

Линия фактического контроля между Китаем и Индией плохо демаркирована, при этом присутствие в этом районе рек, озер и снежных вершин означает, что ее географическое положение может меняться. Это приводит к тому, что военные армий Индии и Китая во многих точках оказываются лицом к лицу.

Представители министерств обороны двух стран проводят встречу с целью снизить напряженность, говорится в заявлении индийской армии. Китайская сторона подтвердила, что такая встреча проводится, и обвинила Индию в нарушении государственной границы.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзяне заявил, что индийские военные дважды пересекали линию контроля в понедельник, «провоцируя и нападая на китайский личный состав, что привело к серьезному физическому конфликту».

Ситуация в Кашмире, на который претендуют Индия, Пакистан и Китай, в последние годы обостряется. В регионе не прекращаются столкновения между военными и вооруженными группировками, но на линии контроля с Китаем военных столкновений не было уже несколько десятков лет. Эта линия была проведена по итогам конфликта 1962 года, в котором Индия потерпела поражение.

В мае Индия и Китай перебросили в пограничный район по несколько тысяч военных, а Дели напомнил о своей позиции, согласно которой Китай оккупировал в этом районе 38 тыс. кв. км индийской территории. 6 июня стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, и военные начали постепенно покидать свои позиции.