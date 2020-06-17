Угрозы Зеленскому: блогер Поярков предстанет перед судом

Угрозы Зеленскому: блогер Поярков предстанет перед судомhttps://racurs.ua/n139833-ugrozy-zelenskomu-bloger-poyarkov-predstanet-pered-sudom.htmlРакурс
Угрозы Владимиру Зеленскому, прозвучавшие из уст блогера и художника Сергея Пояркова в эфире одного из телеканалов, стали причиной возбуждения уголовного производства. Шевченковский районный суд Киева 30 июня в 13.30 рассмотрит уголовное дело против Пояркова.
Об этом свидетельствует расписание заседаний суда, опубликованное на портале «Судебная власть Украины».
Указано, что суд рассмотрит дело об угрозе или насилию в отношении государственного или общественного деятеля.
Президент Зеленский проходит по данному делу в качестве потерпевшего, а Поярков — в качестве обвиняемого. Дело будет рассматривать судья Татьяна Левицкая.
Как ранее писал «Ракурс», в конце мая Служба безопасности Украины вручила Пояркову обвинительный акт в рамках расследования уголовного производства об угрозах Зеленскому.