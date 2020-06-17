Угрозы Зеленскому: блогер Поярков предстанет перед судом

Сергей Поярков. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/n139833-ugrozy-zelenskomu-bloger-poyarkov-predstanet-pered-sudom.html

Ракурс

Угрозы Владимиру Зеленскому, прозвучавшие из уст блогера и художника Сергея Пояркова в эфире одного из телеканалов, стали причиной возбуждения уголовного производства. Шевченковский районный суд Киева 30 июня в 13.30 рассмотрит уголовное дело против Пояркова.

Об этом свидетельствует расписание заседаний суда, опубликованное на портале «Судебная власть Украины».

Указано, что суд рассмотрит дело об угрозе или насилию в отношении государственного или общественного деятеля.

Президент Зеленский проходит по данному делу в качестве потерпевшего, а Поярков — в качестве обвиняемого. Дело будет рассматривать судья Татьяна Левицкая.

Как ранее писал «Ракурс», в конце мая Служба безопасности Украины вручила Пояркову обвинительный акт в рамках расследования уголовного производства об угрозах Зеленскому.