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Ракурс
Сергей Поярков. Фото: Українські новини

Угрозы Зеленскому: блогер Поярков предстанет перед судом

17 июн 2020, 09:30
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Угрозы Владимиру Зеленскому, прозвучавшие из уст блогера и художника Сергея Пояркова в эфире одного из телеканалов, стали причиной возбуждения уголовного производства. Шевченковский районный суд Киева 30 июня в 13.30 рассмотрит уголовное дело против Пояркова.

Об этом свидетельствует расписание заседаний суда, опубликованное на портале «Судебная власть Украины».

Скриншот расписания судебных заседаний. Фото: Судебная власть Украины

Указано, что суд рассмотрит дело об угрозе или насилию в отношении государственного или общественного деятеля.

Президент Зеленский проходит по данному делу в качестве потерпевшего, а Поярков — в качестве обвиняемого. Дело будет рассматривать судья Татьяна Левицкая.

Как ранее писал «Ракурс», в конце мая Служба безопасности Украины вручила Пояркову обвинительный акт в рамках расследования уголовного производства об угрозах Зеленскому.

Источник: Ракурс


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