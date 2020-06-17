Погрози Зеленському: блогер Поярков постане перед судом

Сергій Поярков. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n139833-pogrozy-zelenskomu-bloger-poyarkov-postane-pered-sudom.html

Ракурс

Загрози Володимиру Зеленському, що пролунали з вуст блогера і художника Сергія Пояркова в ефірі одного з телеканалів, стали причиною порушення кримінального провадження. Шевченківський районний суд Києва 30 червня о 13.30 розгляне кримінальну справу проти Пояркова.

Про це свідчить розклад засідань суду, який опубліковано на порталі «Судова влада України».

Зазначено, що суд розгляне справу про погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Президент Зеленський проходить у даній справі як потерпілий, а Поярков — у якості обвинуваченого. Справу розглядатиме суддя Тетяна Левицька.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня Служба безпеки України вручила Пояркову обвинувальний акт у рамках розслідування кримінального провадження про загрози Зеленському.