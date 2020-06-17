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Ракурс
Сергій Поярков. Фото: Українські новини

Погрози Зеленському: блогер Поярков постане перед судом

17 чер 2020, 09:30
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Загрози Володимиру Зеленському, що пролунали з вуст блогера і художника Сергія Пояркова в ефірі одного з телеканалів, стали причиною порушення кримінального провадження. Шевченківський районний суд Києва 30 червня о 13.30 розгляне кримінальну справу проти Пояркова.

Про це свідчить розклад засідань суду, який опубліковано на порталі «Судова влада України».

Скріншот розкладу судових засідань. Фото: Судова влада УкраїниЗазначено, що суд розгляне справу про погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Президент Зеленський проходить у даній справі як потерпілий, а Поярков — у якості обвинуваченого. Справу розглядатиме суддя Тетяна Левицька.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня Служба безпеки України вручила Пояркову обвинувальний акт у рамках розслідування кримінального провадження про загрози Зеленському.

Джерело: Ракурс


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